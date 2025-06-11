KKTC Merkez Bankası‘nda yer alan bilgilere göre Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi‘nin (GAÜ) sahibi Serhat Akpınar

hem şahsi olarak çek yasağına girdiç Akpınar’ın Girne Amerikan Üniversitesi’ni de bünyesine bulunduran şirketi University of North Cyprus da çek yasağına girdi.

Akpınar’ın çek yasağına girmesine sebep olan çeklerin bazı iş insanlarına yazılmış çekler olduğu söyleniyor.

Öte yandan Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar‘ın ve sahibi olduğu şirketin çek yasağına girmesi konusunda, “Bu ‘basit’ olay bize ‘Akpınar’ın parası yok’tan çok daha fazla şey söylüyor” dedi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rahvancıoğlu, birisinin çek yasağına girmesi için hesabında para olmadığı halde çek yazması gerektiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, “Dahası çeki yazdığı kişi ve/veya kişilerin bozulmayan çekle ilgili yasal işlem yapmakta ısrar etmesi de şart. Bu ‘basit’ olay bize ‘Akpınar’ın parası yok’tan çok daha fazla şey söylüyor” dedi.

Rahvancıoğlu şöyle devam etti;

“‘Sayın’ vekil, parası olmadığı halde çek yazmakta sakınca görmüyor. Bu tutumunu en azından alacaklılarını usandıracak kadar sık yapmış ve alacaklılarının da kendisine güveni kalmamış! Şimdi bu kişinin hükümet partisinin milletvekili olduğunu, sahibi olduğu kurumun da uzmanlık için diploma veren bir ‘üniversite’ olduğu bilgilerini bunların yanına ekleyin…

‘Kapıları kapatmak’tan, inşaat sermayesinin yanında durmaktan söz eden bu hükümet vekiline benim diyeceğim sadece şudur: ‘Müteahhitler Birliğinin Askerleriyiz!”