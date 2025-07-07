07.07.2025 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Akova - Geçitkale Anayolu üzerinde Hüseyin Salihson (E-64) yönetimindeki HH 753 plakalı araçla Akova yönüne doğru seyrettiği sırada, Asya Atlı Spor Okulu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, karşı yönden gelmekte olan Erhan Çelik (E-59) yönetimindeki EB 479 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kazada yaralanan her iki sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Soruşturma sürüyor.