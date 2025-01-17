Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Bina açma, mülke tecavüz Hırsızlığın yinelenmesi” suçlarından yargılanan İsmet Sariler hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 24 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 8 Haziran 2019 tarihinde Güzelyurt’ta Telekomünikasyon Dairesi’nin zemin kısmında bulunan jeneratör odasının telli penceresini kısmen yırtarak hasara uğratıp açılan yerden oda içerisine giriş sağlayıp jeneratör üzerinde monteli bulunan 2 adet İnci marka 90 amper aküyü tutup taşlarını kesip kasti hasara uğrattıktan sonra alıp yine jeneratör odası içerisinde bulunan 2 adet Mutlu marka 120 amber eski aküyü sirkat edip yine aynı yerden çıktığını söyledi.

Yargıç, 2 gün sonra yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntülerinden sanığın tespit edildiğini kaydetti.

Yargıç tutuklanan sanığın yasal ihtarda bulunduğunda "paramız yoktu bundan dolayı yaptık" dedikten sonra gönüllü ifade verdiğini, aküleri hurdacıya sattığını itiraf ettiğini kaydetti.

Sanığı; kendi ikrarı ve İddia Makamının sunduğu tüm olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulur mahkum ettiklerini belirten yargıç, Sanığın mahkum olduğu bina açma suçunun 7, Hırsızlığın yinelenmesi suçunun ise 5 yıl hapis öngördüğünü açıkladı.

Yargıç, sanığın 11 Kasım 2015 tarihinde verilen hapislik cezasına rağmen ıslah olmadığını da söyledi.

Yargıç Barkın, sanığın işlediği suçlardan ötürü pişman olduğunu, bu pişmanlığının göstergesi olarak Mahkemeden özür dilediğini, Mahkeme huzurunda işlediği suçları kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ceza takdir ederken Sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, sanığı 24 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.