Akgünler Denizcilik, 25. yılında hizmet ağına Girne – Anamur seferlerini eklediğini bildirdi.

Akgünler Denizcilik'den yapılan açıklamaya göre, haftada karşılıklı 3 gün düzenlenecek seferlerle, hem ekonomik hem de güvenli bir deniz yolculuğu imkânı sunmak hedefleniyor.

Akgünler Denizcilik, bilet ve sefer bilgilerinin, www.akgunlerdenizcilik.com, 0392 444 4364 numaralı telefondan alınabileceğini kaydetti.