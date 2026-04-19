Acapulco Sanat Çalıştayı, Ayhatun Ateşin küratörlüğünde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle bu yıl “Akdeniz’in Sessiz Tanığı; Zeytin” temasıyla başlıyor.

Alashia Terra Cotta Sanat Topluluğu’ndan verilen bilgiye göre, doğanın, tarihin ve kültürün simgelerinden biri olan zeytin, 27 Nisan’da Acapulco Otel’de başlayacak çalıştayın ana eksenini oluşturacak.

Farklı disiplinlerden yerel ve uluslararası sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek çalıştay süresince; seramikten resme, heykelden çağdaş sanat uygulamalarına uzanan geniş bir üretim alanı oluşacak. Katılımcılar, üretim süreçlerini paylaşarak kolektif bir sanat ortamı yaratırken, izleyiciye de sürecin bir parçası olma imkânı sunacak.

Çalıştay kapsamında üretilen eserler, 30 Nisan akşamı düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, hem bireysel üretimlerin hem de ortak belleğin güçlü bir yansıması niteliği taşıyacak.

Etkinliğe katılacak sanatçıların listesi şöyle:

Aslıhan Bayrak Kaplan, Bahadır Cem Erdem, Buğra Özer, Çiğdem Canduran, Diclehan Öz, Eser Keçeci, Evrim Ergün, Ezgi Yemencioğlu Negir, Fahimeh Haydari, Güliz Baydemir Katkar, Hanim Taghiyeva, Hüseyin Babacan, İbrahim Yıldızbaş, Kaan Canduran, Kadir Selçuk Yaşa, Kadir Sevim, Kemal Behçet Caymaz, Korhan Aybaytogan, Mert Kılınç, Mert Şardu, Mine Okur, Nurseren Tor, Ozan Bebek, Öznur Eren, Raif Kızıl, Sena Gökçeoğlu, Selçuk Yalovalı, Sinem Akın Kılınç, Umut Germeç, Vedia Okutan Gaydeler, Vafaollah Almasi.