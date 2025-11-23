Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, beyin kanaması geçiren gazeteci Akay Cemal’ın sağlık durumunun iyi, şuurunun yerinde olduğunu ve yürüyebildiğini belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Dinçyürek, Kıbrıs Türk basın ve milli mücadele tarihinin duayen isimlerinden, Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından Akay Cemal’ın, geçirdiği beyin kanaması sonrası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını kaydetti.

Hekimler tarafından yapılan ilk tetkiklere göre Cemal’ın, şu an itibarıyla yaşamsal tehlikesi bulunmadığını, genel durumun iyi olduğunu belirten Dinçyürek, Cemal ile sabah telefonda konuştuğunu, doktorlardan aldığı bilgilere göre de tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve bir sıkıntısının olmadığını söyledi.

Dinçyürek, tedavi sürecini yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.