Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda, başkanlığın sunuşlarının ardından “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:282/4/2025) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” ile “Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:308/4/2025) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” görüşülecek.

Genel Kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.