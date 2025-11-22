Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Rams Park'ta oynanan maçta 5 gol, 2 kırmızı kart çıktı. Galatasaray'ın gollerini Icardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan attı. Gençlerbirliği'nde Niang ve Metehan ağları havalandırdı. Konuk takımda Thalisson, Galatasaray'da Roland Sallai kırmızı kart gördü.

Ligde 2 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 32 yaptı. Gençlerbirliği 11 puanda kaldı.

Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi

Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.

- Günay, 12 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.