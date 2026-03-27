Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Tüketici Konseyi toplandı.

Toplantının başında söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, önceki gün ülkede ilk kez akaryakıttaki vergileri tüketici lehine sıfırladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlandırmasındaki KDV, Rıhtım Harcı, Gümrük Vergisi, Tarım Sigortası Fonu, Turizm Teşvik Fonu, Belediye Tartı Ücreti gibi kalemleri enflasyonist bir ortam yaratılmaması için sıfırladıklarını belirtti.

Amcaoğlu, savaş nedeniyle ülke olarak çok sıkıntılı günlerden geçildiğini, Kıbrıs adasının jeoplolitik konumu nedeniyle savaşın merkezinde yer aldığının farkında olduklarını söyledi.

Yaşananlar nedeniyle önceki gün de akaryakıtta yeni düzenlemeler yapıldığını, akaryakıttaki tüm vergi başlıklarını sıfırladıklarını söyleyen Amcaoğlu, bu sıfırlamanın 70 milyon TL'lik bir gelir kaybına sebep olacağını ancak bu sayede insanların ürüne sadece ürün fiyatı ile ulaşabileceklerini belirtti.

Amcaoğlu, üç yıl süresince yapılanları da değerlendirdiği konuşmasında akaryakıtta otomasyon sistemine geçildiğini, Dijital Karekod Sistemi’nin(Eko-Sepet ) hayata geçirildiğini, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ni tekrardan düzenlediklerini, Ticaret Dairesi’nin kullanımında olan İstatistik Programı’nı güncelleyip, yenilediklerini ifade etti.

Tüm bu çalışmaların yerli ve milli olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, ülkenin beşeri sermayesinin yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Savaş sürecinde yaşanabilecek ekonomik sıkıntıları aşabilmek, ürüne, hizmete doğru ve adaletli şekilde ulaşabilmek amacıyla bugün toplandıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Her şeyi mükemmel yaptığımızı asla söylemiyorum.” diyerek en iyisini yapmak, insanlara en güzelini, en adaletlisini sunmak için gayret ettiklerini belirti.