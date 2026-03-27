Maliye Bakanı Özdemir Berova, akaryakıt fiyatlarına yapılan yeni zamma ilişkin açıklamalarda bulunarak, zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Berova, devletin akaryakıt üzerindeki birçok vergi ve fondan feragat ettiğini belirterek, KDV, rıhtım harcı, gümrük vergisi, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu kesintisi ve genel tarım sigortası fonu gibi kalemlerin devlet tarafından alınmayacağını ifade etti.

Berova, buna rağmen Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle akaryakıt zammının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK”

Berova açıklamasında,

“Bu vergiler kapsamında devlet önemli bir fedakârlık yaptı. Buna rağmen ne yazık ki Orta Doğu’da yaşanan felaketten dolayı bu zammı yapmak zorunda kaldık. Bir an önce Orta Doğu’da yaşanan savaşın stabilize hale gelmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hükümetin krizin başladığı günden bu yana vatandaşları korumak adına önemli fedakârlıklar yaptığını belirten Berova, alınan önlemler olmasaydı motorin fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere çıkacağını söyledi.

Berova, “Şayet bu önlemler hayata geçirilmemiş olsaydı bugün yaklaşık 60 TL seviyesinde olan motorin pompa fiyatlarının 80 TL civarına ulaşması kaçınılmaz olacaktı” dedi.