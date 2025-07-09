Politis ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis'in AİHM’nin Güney Kıbrıs’ı tazminat ödemeye mahkum etmesi sonrasında kendisine yöneltilen istifa çağrılarına basın toplantısıyla yanıt verdiğini yazdı.

Angelidis, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’le birlikte düzenlediği basın toplantısında özetle, AİHM’nin davacı aleyhine herhangi bir uygulama tespit etmediğini ancak cezai kovuşturma sürecinde bazı ihlaller belirlediğini belirtti.

Cinsel istismar şikayetinin sonlandırılması kararını kendisinin tek başına vermediğini, bunun Rum Hukuk Dairesi üyeleriyle alınmış ortak bir karar olduğunu belirten Angelidis, kendisine yönelik organize bir kötüleme kampanyası yürütüldüğünü ve istifa etmeyeceğini vurguladı.