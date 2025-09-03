KKTC’nin ilk Pro Lisanslı profesyonel takım ve futbolcu masörü Ahmet Bayraktar, 14-18 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Uluslararası Küçük Dünya Kupası organizasyonuna davet edildi.

Bayraktar, daveti Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Gürsu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Başkanı Hasan Gümüşkesen tarafından aldı.

2022-2023 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu sağlık ekibi çalışanları eğitim programına katılarak sertifikasını alan Bayraktar, profesyonel anlamda önemli bir deneyim kazanmıştı.

Ahmet Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Almış olduğum bu davet için her iki başkanıma çok teşekkür ederim. Bu büyük organizasyonda görev yapacak olmaktan dolayı hem heyecanlı hem de gururluyum. Sessiz ve derinden… İyiler mutlaka sonunda kazanır” ifadelerini kullandı.