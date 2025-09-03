Ülkemizin değerli iş adamlarından merhum Hasan Onalt ölüm yıldönümünde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak anı karşılaşmasıyla anılacak. Hasan Onalt Anı Karşılaşması, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 6 Eylül Cumartesi akşamı Yenicami ile Aslanköy arasında oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Hasan Onalt Anı Karşılaşması’nda Aksa Birinci Lig temsilcisi Aslanköy ile Süper Lig temsilcisi Yenicami güçlerini deneyecekler.