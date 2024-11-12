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Satranç
Ağdelen’den Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonasında başarılı sonuçlar
Hüseyin Can Ağdelen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonasında iki galibiyet ve 2 beraberlik alarak başarılı sonuçlar almaya devam ediyor
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İbrahim Daloğlu
12.11.2024 - 23:43
Okunma Süresi: 1 Dk
Satranç şampiyonası
Hüseyin can ağdelen
Avrupa
Editör Hakkında
İbrahim Daloğlu
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