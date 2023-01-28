Zehie’nin kurtulma şansı vardı

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ'a 7 gün ek tutukluluk verildi. Polis, mahkemede verdiği ifadede Reessur’un kafasına aldığı çekiç darbelerinin tedavi edilerek yaşayabileceğini, ancak ikinci vurmada nefes borusu yırtığı meydana gelerek öldüğünü belirtti

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Altundağ'ın, soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara mahkemeye verdiği yeminli ifadede, olayın 25 Ocak 01.59 ile 02.12 saatleri arasında gerçekleştiğini yineleyerek, zanlının İskele’de Long Beach bölgesinde bir şirkete ait inşaat şantiye alanında LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı maktulü nasıl öldürdüğüne dair detayları aktardı.

Kara, olayın “teammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarını kapsadığını anlatarak, zanlının Zehie Helin Reessur’u öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığını, Derinya’da askeri bölgede aracı terk ettiğini, bazı kıyafetleri de yakmaya çalıştığını kaydetti.

Kara, suç unsuru çekicin askeri bölgede boş bir binanın içerisinde bulunduğunu anlatarak, zanlının telli bölgeden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti.

Zanlının tutuklandıktan sonra iki kez gönüllü ifade verdiğini ve olayı açıkça anlattığını söyleyen Kara, maktulün otopsisi ile ilgili bilgiyi de paylaştı.

Kara, Zehie Helin Reessur’un kafasına aldığı çekiç darbelerinin tedavi edilerek yaşayabileceği, ancak ikinci safhadaki vurma olayı ile doku içi zedelenme ve nefes borusu yırtığı meydana geldiği, ölüm sebebinin bu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Kara, alınacak birçok ifade ve izlenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, cinayet alanının geniş olduğunu kaydederek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için 7 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Şevket Gazi de Kara’nın ifadeleri ve Savcı Ayşe Kaymak’ın beyanlarını değerlendirerek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını emretti

