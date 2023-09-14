Zanlının sol gözünde yüzde 80 görme kaybı var

Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunda 18 yaşındaki Fatih Can’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan karşı aracın sürücüsü Mustafa Tuş’un sol gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı olduğu, daha önce alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü, tedavi sonucunda baş ve sinir hastalığı nedeniyle yüzde 50 engelli raporu verildiği ortaya çıktı

Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunda 18 yaşındaki Fatih Can’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Mustafa Tuş dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru olguları aktardı.

Polis, kazanın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun Gece Kulüpleri Mevkiinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, 18 yaşındaki Fatih Can’ın, yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve kavşağa gelmeden süratini salim bir raddeye indirmeyen 53 yaşındaki Mustafa Tuş yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu belirtti.

Polis, Polis, kazada ağır yaralanan Fatih Can’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Polis, kazanın ardından zanlının tutuklandığını, ifadesinde 70-80 kilometre hızla seyrettiğini söylediğini, ancak kazanın meydana geldiği noktada hem kavşak bulunduğunu hem de hız limitinin 65 olduğunu söyledi.

Polis, zanlıdan kan örneği alındığını, incelenmek üzere devlet laboratuvarına gönderildiğini kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 3 adet kamera kaydı temin edildiğini, görgü tanıkları tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının muayene edildiğini, sol gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı olduğuna dair doktor raporu alındığını söyledi.

ALKOL TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Polis memuru, zanlının daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünü, tedavi sonucunda baş ve sinir hastalığı nedeniyle yüzde 50 engelli raporu verildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tekrar kontrolden geçirileceğini ifade ederek, ceza-i ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için doktor muayenesinin şart olduğunu söyledi ve mahkemeden bu yönde emir verilmesini talep etti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının kusurunun olup olmadığına dair araştırma yapıldığını söylerken, ilk tespitlere göre kusuru bulunduğunu ancak hız tespit uzmanlarının zanlının kaza anındaki hızını belirlemek için çalıştığını, çıkacak rapora göre zanlının kusur oranının belirleneceğini açıkladı.

İncelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına ve ceza-i ehliyetinin olup olmadığına yönelik tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

