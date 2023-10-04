Yazıklar olsun!

Ülkede hastalar ilaç bulamazken Türkeli köyünde bir su deposu yakınlarında, kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulundu

Ülkede ilaç sıkıntısı yaşanırken, hastalar ilaç bulamazken çöplerden, arazilerden yüzlerce ilaç çıkıyor.Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından kupürleri kesilmiş çöp poşetleri içerisinde araziye atılmış çok sayıda hap/ilaç bulunarak, polise teslim edildi.Araziye atılmış bulunan ilaçlarla ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı tutuklandı.nda Serdarlı Eczanesi’nin sahibi Özlem Toydemir, eşiDörtyol Eczanesi’nin sahibi Ediz Toydemir ve Toydemir çiftinin kızları Doktortutuklandı. Ediz Toydemir’in Dörtyol’daki eczanesinin yakınlarındaki çöp konteynerinde küpürü kesilmiş boş ilaç kutuları bulunduPolis, Serdarlı Eczanesi’nin sahibi Özlem Toydemir ve Dörtyol Eczanesi’nin sahibi Ediz Toydemir’in, kızları olan doktor Sude Toydemir’in yazdığı reçeteleri sahteleyerek, müşterilere ilaç verilmiş gibi işlem yaptığını ve sahte reçeteleri Sosyal Sigortalar Dairesi’ne verip sahtekarlıkla para temin ettiklerini açıkladıPGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Serdarlı Eczanesi’nin sahibi Özlem Toydemir, eşi Dörtyol Eczanesi’nin sahibi Ediz Toydemir ve Toydemir çiftinin kızları Doktortutuklandı.Zanlılar Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Polis, zanlıların, “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.Polis, zanlıların Doktor kızları Sude Toydemir’in yazarak sahtelediği reçeteleri Sosyal Sigortalara beyan ederek sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.Polis, birçok küpürü kesilmiş ilaçlar ve elektronik eşyaların bulunduğunu kaydetti.Polis, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında Serdarlı Eczanesinin sahibi Özlem Toydemir ve Dörtyol Eczanesinin sahibi Ediz Toydemir’in, kızları olan doktor Sude Toydemir’in yazdığı reçeteleri sahteleyerek, müşterilere ilaç verilmiş gibi işlem yaparak, hazırladıkları sahte reçeteleri Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini kaydetti.Polis, zanlıların iş yerlerinde ve evlerinde arama yapıldığını, birçok elektronik eşyaya el konulduğunu söyledi.Polis, Ediz Toydemir’in Dörtyol’daki eczanesinin yakınlarındaki çöp konteynerinde küpürü kesilmiş boş ilaç kutuları bulunduğunu kaydetti.Özlem Toydemir’in Serdarlı’daki eczanesinde ise Sude Toydemir tarafından yazılmış imzalı reçeteler bulunduğunu ifade eden polis, Sude Toydemir ve Ediz Toydemir’in gönüllü ifade verdiğini belirti.Polis, Sude Toydemir’in ifadesinde yaptığının yasal oluğunu söylediğini açıkladı. Ediz Toydemir’in ise ifadesinde küpürsüz ilaçların askerlerin almış olduğu reçetelerin küpürleri olduğunu söylediğini aktardı.Polis olayla ilgili 57 ifade alındığını, soruşturma kapsamında Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aldıkları listelerde en yüksek reçete sayısına sahip olan eczanelerden başlayarak, soruşturmaya devam ettiklerini söyledi.Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç da, zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk