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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
10 yaşındaki çocuğuna 7 yaşından beridir cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba H.A., cezaevine gönderildi.
Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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