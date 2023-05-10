Varan hiç uslanmıyor

Lefkoşa’da sayısız cinsel taciz suçu işleyen ve poliste 83 suç kaydı olan Ahmet Can Varan, bu kez bir markette alışveriş yapan kadına cinsel saldırıda bulundu

Lefkoşa’da sürekli suç işleyen madde bağımlısı 23 yaşındaki Ahmet Can Varan yine bir kadına cinsel saldırıda bulundu.

Geçmiş yıllarda Lefkoşa’da karı kocaya saldırıp kadına tecavüz etmeye çalışan Ahmet Can Varan, geçtiğimiz Şubat ayında da Lefkoşa’da iki kadına sokakta cinsel tacizde bulunmuştu. Varan’ın poliste 83 suç kaydı bulunuyordu.

Varan, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir dönem tedavi görmüşü.

Ahmet Can Varan son olarak bir markette alışveriş yapan kadına cinsel saldırıda bulundu. Tutuklanan Varan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, zanlı Ahmet Can Varan’ın cinsel saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 08.05.2023 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette 23 yaşındaki Ahmet Can Varan’ın markete alışveriş yapmak için giden 24 yaşındaki isminin baş harfleri B.Ş. olan kadının sol kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle kadına cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, Ahmet Can Varan’ın aynı gün tutuklandığını, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken kamera görüntüleri ve ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

