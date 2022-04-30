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Vadili’de çıkan yangın korkuttu

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Mağusa Bölgesi köylerinden olan Vadili Köyünün girişinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Vadili’de çıkan yangın korkuttu

Bu sabah saat 9 sıralarında Vadili Köyü girişinde bulunan Petrol istasyonunun hemen arkasında çıkan yangın civarda endişeli saatler yaşanmasına neden oldu.
Yapılan anonslar neticesinde bölgedeki vatandaşların traktörleri ve su tankerleriyle yardıma koşması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın oldukça geniş bir ekili alana zarar verirken benzin istasyonuna ve yakınlarda bulunan güneş panellerine zarar vermeden kontrol altına alınması yüreklere su serpti.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 
 
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