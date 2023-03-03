banner913
banner885
Tren kazasında kayıp olan iki Kıbrıslı öğrencinin öldüğü kesinleşti
Tren kazasında kayıp olan iki Kıbrıslı öğrencinin öldüğü kesinleşti
0 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
4 0
 
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
14 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
17 0
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
13 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
24 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
20 0
banner915

Uyuşturucu tacirlerine “demir yumruk”

banner476

Polis ekipleri Lefkoşa, Girne ve Havalimanı’nda 344 gram hintkeneviri, 150 gram kokain, 5 gram uyuşturucu toz madde ve 378 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yaşları 19 ile 35 arasında değişen 9 kişi tutuklandı

banner825
Uyuşturucu tacirlerine “demir yumruk”
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.
Lefkoşa, Girne ve Havalimanı’nda gerçekleştirilen Demir Yumruk Operasyonları kapsamında; toplam 344 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 378 adet hap, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7,545 TL ile 950 Euro nakit para ele geçirildi.  
Operasyonlar kapsamında, 24 yaşındaki isminin baş harfleri B.İ.K, 22 yaşındaki isminin baş harfleri M.B., 19 yaşındaki isminin baş harfleri D.O., 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.G., 24 yaşındaki isminin baş harfleri M.C.S., 21 yaşındaki isminin baş harfleri İ.H.K., 28 yaşındaki isminin baş harfleri P.N.U., 21 yaşındaki isminin baş harfleri Y.A. ve 35 yaşındaki isminin baş harfleri E.T. tutuklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.