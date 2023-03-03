Uyuşturucu tacirlerine “demir yumruk”

Polis ekipleri Lefkoşa, Girne ve Havalimanı’nda 344 gram hintkeneviri, 150 gram kokain, 5 gram uyuşturucu toz madde ve 378 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yaşları 19 ile 35 arasında değişen 9 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Lefkoşa, Girne ve Havalimanı’nda gerçekleştirilen Demir Yumruk Operasyonları kapsamında; toplam 344 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 378 adet hap, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7,545 TL ile 950 Euro nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, 24 yaşındaki isminin baş harfleri B.İ.K, 22 yaşındaki isminin baş harfleri M.B., 19 yaşındaki isminin baş harfleri D.O., 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.G., 24 yaşındaki isminin baş harfleri M.C.S., 21 yaşındaki isminin baş harfleri İ.H.K., 28 yaşındaki isminin baş harfleri P.N.U., 21 yaşındaki isminin baş harfleri Y.A. ve 35 yaşındaki isminin baş harfleri E.T. tutuklandı.

