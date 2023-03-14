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Ucuz atlatıldı

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Ucuz atlatıldı
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Lefkoşa'da Kuzey Çevre Yolu üzerinde,bugün öğle saatleri sonrasında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.
saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Ceyda SAĜER (K-30) yönetimindeki MT 224 plakalı salon araç ile Girne-Lefkoşa Anayolu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sola meyilli virajlı kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp beton sete çarptıktan sonra, kontrolsüzce savrulup yolun sağından yoldan çıkmış ve çelik bariyerlere çarpıp durmustur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam
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