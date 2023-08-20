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Trafik denetimlerinde 46 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

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Polisin dünkü trafik denetimlerinde 1242 araç sürücüsü denetlendi, 265’i hakkında yasal işlem yapıldı; 46 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücü tutuklandı

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Trafik denetimlerinde 46 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı
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Polis bültenine göre, polis trafik ekipleri dünkü trafik denetimlerinde ülke genelinde 1242 araç sürücüsünü kontrol etti ve çeşitli kural ihlallerinden 265’i hakkında yasal işlem başlattı. 46 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücü ise tutuklandı.
96 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde süratli; 17’sinin de alkollü içki tesiri altında araç kullandığı saptandı. Geriye kalanlar ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
 
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