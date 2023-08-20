Trafik denetimlerinde 46 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Polis bültenine göre, polis trafik ekipleri dünkü trafik denetimlerinde ülke genelinde 1242 araç sürücüsünü kontrol etti ve çeşitli kural ihlallerinden 265’i hakkında yasal işlem başlattı. 46 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücü ise tutuklandı.
96 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde süratli; 17’sinin de alkollü içki tesiri altında araç kullandığı saptandı. Geriye kalanlar ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
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