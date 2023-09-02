Trafik denetiminde 2 sürücü tutuklandı, 42 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 42 araç trafikten menedildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 42 araç trafikten menedildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı.



Polisin açıklamasına göre, 1647 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 327 araç sürücüsü rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerin 123’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 50’si seyir halinde cep telefonu kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 1’i de sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan suçlu bulundu.

