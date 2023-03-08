Tedbirsizlikleri, bir iş yerine mal oldu

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde Sırdaş Mobilya’da çıkan yangınla ilgili iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde Sırdaş Mobilya’da çıkan yangınla ilgili 24 yaşındaki Osman Çubuk ve 30 yaşındaki Mahmut Bayraktar tutuklandı.

Polis, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen yangınla ilgili 2 kişinin tutuklandığını, yangının “ihmal sonucu kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan” meydana geldiğini açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada 24 yaşındaki Osman Çubuk ve 30 yaşındaki Mahmut Bayraktar’ın, gerekli tedbirleri almadan kaynak makinesi ile çalışma yaptıkları ve kaynak makinesinden atılan kıvılcımların fabrika içerisinde bulunan şilte yapımında kullanılan yanıcı maddelerin üzerine düşmesi sonucu yangının çıktığı ifade edildi.

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde meydana gelen “Tedbirsizlik Ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak” suçlarından tutuklanan zanlılar Osman Çubuk ve Mahmut Bayraktar mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezinler olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezinler 6 Mart 2023 tarihinde saat 13.35 raddelerinde Lefkoşa’da, Sanayi bölgesinde “Tel-İş LTD” (Sırdaş Yatak) isimli fabrikanın çatı kısmında kaynak işi yapan zanlılar Osman Çubuk ve Mahmut Bayraktar’ın iş yerinin yangın çıkmasını önlemek için görevlendirmiş olduğu gözlemcilerin bulunmadığı bir sırada kaynak yapmaları sonucu çıkan kıvılcımların fabrika içerisindeki sünger ve şilteler üzerine tedbirsizlikleri sonucu sıçraması üzerine konu binada bir yangın meydana gelmesine sebep olduklarını söyledi.

Polis yangın sonucu bahse konu işletmenin büyük bir kısmı içerisindeki makinler, hammaddeler ve şiltelerin yanmasına, ayriyeten çıkan yangının işletmenin doğu yan kısmında bulunan Hasnihon Cyp Otobak isimli araç tamir atölyesine sıçradığını söyledi.

Polis akabinde söz konusu atölyede bulunan GF 208 plakalı aracın tamamen, araç yıkama makinesinin, araç köpük makinesinin, iş yerinin dış cephesinde bulunan 5 adet klimanın yanarak hasar görmesine sebep olunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, hasar tespitinin yapılacağını belirterek zanlıların ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

