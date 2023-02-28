Tatar’a “deli” dedi, tutuklandı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tatar’ın fotoğrafının üzerine “Bu adam delidir. Deli gömleği giydirilip, insanlardan uzak tutulmalı” yazan İbrahim Büyükarslan tutuklandı. Zanlı teminatla serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘a sosyal medya üzerinden deli dediği için tutuklanan İbrahim Büyükarslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı. Polis, zanlı İbrahim Büyükarslan’ın Müsfit Yayın yapmak suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 02.06.2022 tarihinde Facebook isimli sosyal medya hesabında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın fotoğrafının üzerine “Bu adam delidir. Deli gömleği giydirilip, insanlardan uzak tutulmalı” yazarak, hakaret ederek müfsit niyetli yayın yaptığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının 26.02.2023 tarihinde Havalimanı’ndan giriş yapıp tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının polise bir gönüllü ifade vererek Facebook hesabının kendisine ait olduğunu bahse konu paylaşımı da kendisinin yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlının Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmalar yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Avukat Mine Atlı, söz konusu yayının ifade özgürlüğü kapsamında yayıldığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

