Tarlayı kundaklayan şahsa 9 ay hapis

Güzelyurt'ta, Eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgede daha önce kendisinin kirasında olan tarlanın başka bir şahsa verilmesine öfkelenerek, kundaklama suçu işleyen Elmaz Karamanoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 9 ay hapse mahkûm edildi.
Yargıç, sanığın 19 Haziran 2021 tarihinde saat 12.40 sıralarında Güzelyurt'ta, Eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgedeki kömür ocakları karşısında önceden aralarında tarla kiralama hususunda husumet bulunan R.B isimli şahsın kirasındaki 10 dönüm arazi içerisinde bulunan balyaları kasten ve kanunsuz olarak ateşe vermek suretiyle kundakladığını söyledi.
Yargıç, sanığın daha sonra pişman olup yangını söndürdüğünü ifade etti. Başkan, meydana gelen yangında narenciye bahçesi içerisindeki 22 adet portakal ağacının kısmen,12 adet zeytin ağacının ve 6 adet limon ağacının da kısmen yanarak hasar gördüğünü mahkemeye aktardı. Yanan ağaçların filizlendiğini, çok büyük bir hasar oluşmadığını ifade eden Başkan, “Büyük bir zarar oluşabilirdi” dedi. Yargıç, sanığın avukatının hafifletici etkenleri sunup, müvekkiline para cezası verilmesi talebinde bulunduğunu ancak işlenen suçunun ağır ve vahim olduğunu belirterek, 9 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.
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