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Takla atan araç yandı, sürücüsü ağır yaralandı

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Takla atan araç yandı, sürücüsü ağır yaralandı

Türkmenköy - Dörtyol ana yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak takla atan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken sürücüsü Hamamd Ul Hassan (E-25) yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Hamamd Ul Hassan, GR 826 plakalı salon araçla Türkmenköy çemberinden Dörtyol istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza nedeniyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Hamamd Ul Hassan ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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