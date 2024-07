Soygundan aklanan baba oğul, darptan yargılanacak

Lefkoşa’da bir şahsı darp edip, parasını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Onurlu ile 17 yaşındaki oğlu, soygun suçundan aklanırken, darp ve vahim zarar suçlarından yargılanacak

Lefkoşa’da bir şahsı darp edip, parasını çaldıkları iddiasıyla tutuklanan Mehmet Onurlu ile 17 yaşındaki oğlu G.O. soygun suçundan aklanırken, darp ve vahim zarar suçlarını işledikleri kesinleşti.

Kamera görüntülerinin incelenmesiyle soygun suçundan aklanan baba-oğul darp ve vahim zarar suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 05.20 Raddelerinde Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Mercedes araç ile Gönyeli istikametine seyretmekte olan Mehmet Onurlu ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu G.O.’nun orta refüj içerisinde yürümekte olan Reza Nazarich'in yanında durup araçlarından inerek, vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, sol el parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlıları darp ve vahim zarar suçlarını işlerken, görüldüğünü açıkladı.

Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen darp ve vahim zarar davalarını kabul ettiklerini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmalarına, her ikisinin 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, Mehmet Onurlu için iki kefilin 400’er bin, G.O. için ise bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.