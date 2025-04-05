Havaalanında meydana gelen "Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından tutuklanan Selvi Remsila Fernando Warnakulasoorıya mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 31 Mart 2025 tarihinde saat 01. 35'te Türkiye üzerinden KKTC'ye geri deport edilen Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının sistemde yapılan muhaceret kontrolünde 22 Mart 2025 tarihinde saat 17:30'da KKTC Havalimanı'nda yurtdışından temin etmiş olduğu Chandima Dilanilowe Warnakulasoorıya adına düzenlenmiş Srilanka Pasaportu ve Güney Kıbrıs’ta oturum kartını Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak için görevli muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürünerek üç günlük vize temin edip sahte davranışla kayıt temin ettiğini ve 23 Mart 2025 tarihinde saat 07:30'da yine aynı pasaportla KKTC'den çıkış yapmak için görevli muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının aleyhine getirilen davaları da kabul ettiğini kaydeden polis, Sri Lanka vatandaşı olan zanlının ülkede herhangi bir bağ ve bağlantısı bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan ülkeden kaçabileceğini belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise annesinin hasta olduğunu belirterek, ülkesine gitmek istediğini söyledi. Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.