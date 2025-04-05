Güzelyurt’ta 16 Ekim 2022 tarihinde Walk Of Fame isimli kafede meydana gelen silahlı saldırı ve yaralanma olayıyla ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanıklar, yargılandıkları davalardan ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraat ederken, ‘Meskûn mahalde ateşli silahla adam yaralama’ suçlarından mahkum edildi.

Yargıç, Nevzat Volkan’ın komando eğitimi almış bir kişi olduğunu, iki kişiyi aynı noktadan silahla vurduktan sonra yanlarına gittiğini, Tamer Tüm’e , “Öldüreyim mi seni” dediğini aktardı.

Yargıç, sanığın, istese öldürebilecek fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını belirterek, “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan beraat etmelerine karar verdiklerini açıkladı.

Yargıç, diğer iki sanığın ise tabanca ile vurulan Tamer Tüm’e saldırıp, tekme attıklarını ve açıkça ortak hareket ettiklerini kaydetti.

Yargıç, tüm olgular, incelenen kamera görüntüleri, alınan ifadeler ve tanıkların beyanları sonucu sanıkları, “Ağır yaralama” başta olmak üzere 6 davadan suçlu bulduklarını açıkladı.

Ceza kararını okuyan Yargıç, sanıklara ceza takdir edilirken, tüm olguları değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngördüğünü ifade ederek, bu tür suçların artığını belirtti. Olayda yaralanan iki şahsın ciddi bir tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, çektikleri acıları sanıkların aleyhinde değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, olayın Türkeş Tüm’ün sanıklara laf söylemesinden dolayı başlamış olmasını, benzer sabıkalarının bulunmayışını ise lehlerinde değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan, Sanık Nevzat Volkan’ı 14, Yılmaz Tip’i 7 ve Evrim Şengül’ü ise 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.