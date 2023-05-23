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Seyir halindeki araç kül oldu

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Seyir halindeki araç kül oldu
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Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz mevkisinde akşam üzeri seyir halindeki araçta meydana gelen yangın bölgede heyecanlı dakikalar yaşattı. 
Polisin verdiği bilgiye göre, saat 16:55 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğazköy mevkiinde, seyir halinde bulunan Terrel Harris yönetimindeki ZMU 186 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 
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