Seyir halindeki araç ateş aldı

İskele – Ercan yolunda seyir halindeki Hafize Melisa Erol kullanımındaki salon araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç tamamen yandı.Polisten yapılan açıklamaya göre, Çukurova yakınlarında meydana gelen yangının, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.