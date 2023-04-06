banner913
banner932
Mutfak alev alev yanıyor
Mutfak alev alev yanıyor
10 0
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
9 0
 
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
14 0
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
8 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
18 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
46 0
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
19 0
banner915

Seyir halindeki araç ateş aldı

banner476

banner825
Seyir halindeki araç ateş aldı
banner931
İskele – Ercan yolunda seyir halindeki Hafize Melisa Erol kullanımındaki salon araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç tamamen yandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Çukurova yakınlarında meydana gelen yangının, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.