Seri sapık!

Ülkeye iki ay önce ‘turist’ olarak gelen kişi, Lefkoşa Surlariçi’nde 5 gün içinde 15 yaşındaki üç kız çocuğuna ve iki kadına cinsel saldırıda bulundu, gittiği bir casinoda ise hırsızlık yaptı





Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı Salman Salman tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, Zanlı Salman Salman’ın “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 28.10.2021 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin 15 yaşındaki isminin baş harfleri E.C’nin rızası hilafında cinsel bir davranışla elini tutup sağ eli ile sol göğsünü sıkmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, 30.10.2021 tarihinde saat 04:20 Lefkoşa Merit Casino ofis içerisinde Lefkoşa'da sakin isminin baş harfleri G. B.’ye ait kahverengi çanta içerisinde olan 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartını sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 01.11.2021 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Mahmut Paşa Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin 32 yaşındaki isminin baş harfleri G. A.’nın rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, yine gün saat 12.40 raddelerinde Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde, aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin 43 yaşındaki isminin baş harfleri A.U.’nun rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasını sıkmak ve eteğini çekmek suretiyle cinsel istismarda bulunduktan sonra her iki elini yana doğru açıp gelişigüzel sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduktan sonra" A.. A…” diye bağırmak suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, yine aynı gün saat 13.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin 15 yaşındaki isminin baş harfleri B.İ’nin rızası hilafında cinsel bir davranışla kalçasına parmak atmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının yine ayni gün saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa Reşadiye Sokak üzerinde, aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin 15 yaşındaki isminin baş harfleri E.Ç.’nin rızası hilafında cinsel bir (davranışla sağ omzunu okşamak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa'da şüpheli olarak tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını, alınacak olan kamera görüntülerinin incelenmesi, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine ve aranmakta olan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Salman, “Sirkatı arkadaşım söyledi. Yaptım. İki ay önce geldim. Yolları bilmiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

