Sahte pasaportu KKTC’de fark edilmedi

Sahte pasaport ile önce Lokmacı geçiş noktasından Kuzey’e geçen, ardından da Havaalanı’ndan çıkış yapan Suriye uyruklu Kwydeir Amer, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı

Sahte Birleşik Krallık pasaportu ile yakalanan zanlı Kwydeir Amer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal,

16 Nisan 2023 tarihinde Suriye uyruklu zanlı Kwydeir Amer’in Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye Lokmacı kara giriş kapısından daha önceden Türkiye’de 6.000 Dolar karşılığında üzerinde adı ile soyadının tam tersi yazılı şekilde sahte olarak temin ettiği Birleşik Kırallık pasaportunu görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek tedavüle sürüp KKTC'ye giriş yaptığını ve 17 Nisan 2023 tarihinde ise konu pasaportu KKTC Havalimanın'da görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek KKTC'den çıkış yapıp ardından 18 Nisan 2023 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Antalya Havalimanın'dan sahte pasaport nedeni ile kabul edilmez yolcu ilan edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının geri gönderilmesi üzerine tutuklandığını ve sorgusunda tasarrufunda bulunan pasaportu 6.000 dolar karşılığında yaklaşık 2 hafta önce Türkiye’den Güney Kıbrıs’taki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğini belirtti.

Polis ,zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

