Sahte pasaporta bir yıl hapis

Sahte pasaport ile Güney’den Kuzey’e geçen, ardından Havaalanı’ndan ülkeden çıkış yaptıktan sonra Antalya Havaalanı’nda yakalanan Kwydeir Amer, bir yıl hapis cezasına mahkum edildi

Sahte Birleşik Krallık pasaportu ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçen ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeden çıkış yaptıktan sonra Türkiye’de yakalanarak, geri gönderilen Kwydeir Amer hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi.

Karada olguları aktaran Yargıç, 16 Nisan 2023 tarihinde Kwydeir Amer’in Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine, Lokmacı geçiş noktasında daha önceden Türkiye’de üzerinde adı ile soyadının tam tersi yazılı şekilde sahte olarak temin ettiği Birleşik Krallık pasaportunu görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek geçiş yaptığını söyledi. Yargıç, sanığın 17 Nisan tarihinde ise konu pasaportu Havalimanı’nda görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek 18 Nisan tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Antalya Havalimanı’ndan sahte pasaport nedeni ile kabul edilmez yolcu ilan edildiğini, ardından da kuzeye geri gönderildiğini aktardı.

Yargıç, sanığın tasarrufunda bulunan pasaportu 6 bin dolar karşılığında 2023 yılı Nisan ayı başlarında Türkiye’den güneydeki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğini belirtti.

Yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değinerek, sanığı 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

