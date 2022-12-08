banner875
banner885
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
35 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
22 0
 
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
41 0
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
7 0
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
15 0
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
21 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
39 0
banner878
banner887

Sahte para tedavüle sürmekten 6 kişi tutuklandı

banner898

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan ve tasarrufunda bulundurduğu sahte 900 Dolar ve 70 Euro’yu kumarhanede çalışan personele vererek tedavüle süren 1 kişi ve konuyla bağlantısı olduğuna inanılan 4 kişi tutuklandı

banner825
Sahte para tedavüle sürmekten 6 kişi tutuklandı
banner892


Polis açıklamasına göre, dün gece  saat 23:00 sıralarında, H.C.(E-34) 6 adet 100’lük banknotlardan ve "KB 64738025G, MB 66022384F, KB 64736676G, KB 64736773G, KB 30431289G, KB 64736683G" seri numaralarından oluşan 600 ABD Doları ile  6 adet 50’lik banknotlardan ve "MB 26729479A, MB 62227805A, MB 26727741A, MB 26729478A, MB 76447155A, MD 69324783B" seri numaralarından oluşan 300 ABD Doları olmak üzere toplam 900 ABD Doları ve 1 adet "UD 03117944506" seri numaralı 50 Euro ile 1 adet "WA0098228863" seri numaralı 20 Euro olmak üzere toplam 70 Euro banknotları, tedavüle sürdü. H.C ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.Ş.(E-38), A.S.(E-43), S.B.(E-43) ve M.N.T.(E-44) tutuklandı.

Diğer yandan 3-4 Aralık tarihleri arasında 7 adet 50’lik banknotlardan oluşan sahte 350 ABD dolarının, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye verilerek tedavüle sürülmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ise, meselede zanlı olarak görülen Z.W.M.A.(E-25) tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner342
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.