Polisten kaçak ete geçit yok

Ülkede tüm önlem ve denetimlere rağmen kaçak et olayları hız kesmeden devam ederken polis kaçak et suçu işleyenlere göz açtırmamaya çalışıyor.Aldığımız bilgilere göre bugün saat 14:50 de Metehan Kara Giriş kapısından geçiş yapmakta olan bir ticari taksi de 190 kilo kaçak et ele geçirildi.Lefkoşa Polis Müdürlüğü Polis müfettişi Kutlay Malek ve ekibinin başarılı operasyonu ve dikkati sayesinde kıskıvrak yakalanan taksici hakkında yasal işlem başlatılırken, yapılan ilk sorgulamada taksi şoförünün etleri Karaoğlanoğlunda Nihat Kasap isimli iş yerine götüreceğini itiraf ettiği ve tutuklandığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.