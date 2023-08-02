Polisten harnup hırsızlarına karşı devriye

Polis, son dönemde artış gösteren harnup hırsızlığına karşı başta İskele olmak üzere tüm bölgelerde devriyeleri arttırdı

Harnup üreticileri, hırsızların kendilerinden önce davranıp ürünlerini çaldıklarını vurguladı, bu durumdan dert yandı. Hırsızlarla başı dertte olan üreticiler, bölge kaymakamlıkları ve polisin harnup hırsızlığına karşı çok acil tedbirler almasını ve soruna çözüm bulmasını istedi.Üreticiler, “Ağaçlarımıza bir yıl boyunca bakıyoruz. Harcama yapıyoruz, ter akıtıyoruz. Toplamaya gittiğimizde ise üzerlerinde ürün bulamıyoruz. Hırsızlar bizden önce davranıp ürünlerimizi kaldırmış oluyor” dedi. Bu durumun birkaç yıldır sürdüğünü ve ürün değer ettiği için giderek yoğunlaştığını belirten üreticiler, hırsızlara çalışmaktan bıktıklarını, soruna çözüm bulunmamasının kendilerini üretimden soğuttuğunu belitti.Öte yandan Polis, harnup hırsızlığı şikayetleri gelmesi üzerine, başta İskele bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde hırsızlığa karşı devriyeleri arttırdığını duyurdu.Açıklamada, hırsızlığın yanı sıra kaymakamlıklar tarafından belirlenen tarihlerden önce harnup hasadı yapılmasının da suç olduğu belirtilerek, erken hasad yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.Harnup hırsızlığı şüphesi durumunda ve erken hasat yapıldığının tespit edilmesi halinde Polise bilgi verilmesi istendi.