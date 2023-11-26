Polis dün gece ülke genelinde göz açtırmadı

efkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahaları içerisinde dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı. Kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise, toplam 2979 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 631 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 37 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen araç sürücülerinin 140’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 81’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ve ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Dörtyol’da kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek bir kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise toplam 3620 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 555 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 1 sürücü tutuklandı; 8 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin 296’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 65’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

-Girne

Girne’de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlarda gerçekleştirilen denetimler kapsamında ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 1260 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 284 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 67 araç ise trafikten men edildi. Sürücülerin 137’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 7’si sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde ise kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Alkollü içki ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde ise yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise toplam 721 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucunda 103 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 4 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin 39’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 500 araç sürücüsü kontrol edildi ve 73’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 114 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 9 araç ise trafikten men edildi.

