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Parke hırsızı yakalandı

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Alayköy Sanayi bölgesinde bir iş yerinden 12 bin TL değerinde 5 paket plastik parkeyi çalan Mehmet İkin tutuklandı

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Parke hırsızı yakalandı
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Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mehmet İkin mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 20 Ocak 2022-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan zanlının 12 bin TL değerinde 5 paket tahta görünümlü plastik parkeyi çaldığına dair yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, şikayetin 1 Kasım 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının ifadesinde paletleri işyerinin izni ile aldığını söylediğini aktardı.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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