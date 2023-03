“Parasız kaldığımız için yaptık”

Haspolat’ta bir iş yerinde çalışan iki kişi, iş yerinin deposundan toplam 52 bin 765 TL değerinde malzemeleri çaldıktan sonra, Girne’de iki ayrı iş yerine satarak 50 bin TL para aldı. Tutuklanan zanlılar, parasız kaldıkları için bu yola başvurduklarını söyleyerek mahkemeden özür diledi

Haspolat’ta 3 Mart’ta, bir iş yerinde çalışan 44 yaşındaki Hüseyin Kılınç ve 36 yaşındaki İhsan Kılıç’ın, iş yerinin deposunda muhafaza edilen toplam 52 bin 765 TL değerindeki; döşeme süngeri, yapıştırıcı, elyaf, koltuk mekanizması gibi malzemeleri çaldıktan sonra, Girne’de iki ayrı iş yerine satarak 50 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Zanlılar Hüseyin Kılınç ve İhsan Kılıç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşak 3 Mart 2023 tarihinde Haspolat'ta Sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Pastelli Home isimli şirketin deposundan aynı şirkette döşemeci ustası olarak çalışan zanlı Hüseyin Kılınç, İhsan Kılıç ile birlikte çalışmakta olduğu Pastelli Home Itd. ait olan ortalama toplam değeri 52.765 TL olan 10 adet 5 lik kuştüyü sünger, 30 adet 1 lik sünger,20 adet 3 lük eko sünger, 27 adet 14 lük ve 12 lik süngeri ,5 teneke Sefox marka yapıştırıcı, 25 adet interbond marka hızlı yapıştırıcı, her biri 10 kilo olan 4 adet boncuk elyafi, 6 rulo elastik kolonu 5 adet koltuk 3 mekanizmasını, 4 kutu 10 luk koltuk zımba telini, 1 paket 8lik tuğra iplik marka fitili, 1 paket 10luk fitil, 17 adet 5mm'lik döşeme süngeri, 4 paket koltuk düğmesini, 2 balya mukavvayı, sirkat ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların ayrıca 20 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Pınar Oto Döşeme isimli iş yerine sirkat ettiği toplam değeri 13.765 tl olan 4 teneke Sefox marka yapıştırıcıyı, 25 adet Inter bond marka hızlı yapıştırıcıyı, her bir 10 kg olan 2 adet boncuk elyafi, 4 rula elastik kolonu, 5 adet koltuk mekanizmasını, 2 kutu 10'luk koltuk zımba telini, 1 paket 8 lik Tuğra marka iplik fitilini 1 paket 10 luk fitili, 17 adet 5 milimlik döşeme süngerini, 4 paket koltuk düğmesini, 2 balya mukavvayı kendisine ait olmadığını bildiği halde sahte davranışla kendisinin olduğunu söyleyerek 10.000 TL karşılığında satarak “Sahtekarlıkla Para Temini” suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlı İhsan Kılıç’ın 17 Mart 2023 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Karaca Mobilya’ya arkadaşı zanlı Hüseyin Kılınç ile birlikte sirkat ettiği toplam değeri 39.000 TL olan 10 adet 5 lik kuştüyü sünger,30 adet 1 lik sünger,20 adet 3 lük eko sünger, 27 adet 14 lük ve 12 lik süngeri 1 teneke Sefox marka yapıştırıcıyı her bir 10 kg olan 2 adet boncuk elyafi, 2 rula elastik kolonu, 2 kutu 10'luk koltuk zımba telini sirkat ettikten sonra çalmış olduğu ürünlerin arkadaşına ait olmadığını bildiği halde sahte davranışla arkadaşının ortağından ayrıldığını söyleyerek 40.000 TL karşılığında satarak Sahtekarlıkla Para Temini suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ürünlerin sirkat edildiği depoda sayımın sürdüğünü ve sirkat edilen ürün sayısının artabileceğini belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar ilk defa suç işlediklerini pişman olduklarını parasız kaldıkları için bu yola başvurduklarını söyleyerek mahkemeden özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün polis te tutuklu kalmasına emir verdi.