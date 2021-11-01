Ozanköy'deki ev yangınında bir kişinin yanmış ceseti bulundu

Ozanköy’de alevlere teslim olan bir evin salonunda kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis, kimlik tespit çalışmalarının ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, Ozanköy’de, Çatalköy Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Paul Arabacı’ya ait evin ikinci katında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin salonunda kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis, evin salon ve mutfak kısmının tamamen, 2 yatak odasının kısmen yanarak hasar gördüğünü, ölü şahsın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü açıkladı.