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Oy pusulasını çekerken yakalandılar

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Oy pusulasını çekerken yakalandılar
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında; toplam 4 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başaltılmıştır.
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