Otobüs şirketlerine fazladan 870 bin TL ödeme yapıldı

Eğitim Bakanlığı’nda 2016-2018 yılları arasında görev yapan Yalçın Şah ve Hatice Ece Uzun’un, okullar tarafından gönderilen form belgelerinin karşılaştırılmasını yapmayıp otobüs şirketlerine fazladan 870 bin TL ödeme yapılmasını sağladığı ortaya çıktı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında görev yaptıkları sırada usulsüzlük yaptıkları iddia edilen Yalçın Şah ve Hatice Ece Uzun dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Yalçın Şah ve Hatice Ece Uzun’un 2016-2018 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında görev yaptıkları sırada okullar tarafından gönderilen form belgelerinin karşılaştırılmasını, denetimini titizlikle yapmayıp imzalayarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının Yedi Büyükkaya Trading Ltd'e 282,596.72 TL, Yorulmaz Akva Otobüs İşletmeleri Ltd'e 166,190.53 TL, Salih Arslan Turizm Seyahat Ltd Şti'ne 20,028.00 TL, Tekarzum Seyahat İşletmeleri Ltd'e 14,926.00 TL ve Hacıyarim Tekarzum Seyahat İşletmelerine ise 80,214.40 TL yani toplamda 563,955.65 TL, ayrıca Yorulmaz Akva Ltd Otobüs İşletmesine 275,733.00 TL, Ali Kali Otobüs İşletmesine 11,618 TL ve Solyalı Turizm Ltd e ise 18,801 TL fazla ödeme yapılmasını sağlayarak Kamu görevini kötüye kullandıklarını söyledi.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dosya tanzim edilip Savcılığa gönderildiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

