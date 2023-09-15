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Önce cinayet işledi, sonra intihar etti

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Önce cinayet işledi, sonra intihar etti
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Geçitköy-Kayalar yolu üzerinde deniz kenarında uçuruma düşen araç içerisindeki Emrah Yılmaz ile Kübra Aydın’ın cansız bedenine otopsi yapıldı.
Polis tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucunda Kübra Aydın’ın Emrah Yılmaz tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Emrah Yılmaz, Haspolat'ta Kübra Aydın'ın kirasında bulunan ikametgah içerisinde, Kübra Aydın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra, kullanımında bulunan araca koyup Geçitköy-Kayalar yolu üzerinde bulunan Seyir Tepe mevkiine giderek aracını uçuruma doğru sürüp yaklaşık 60 metre aşağıya düşerek yaşamını sonlandırdı.
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