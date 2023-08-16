Motosikletten tabanca, şarjör ve mermi çıktı

Mağusa’da tasarrufunda 3 tabanca ve 94 adet canlı mermi bulunan bir kişi ile konu maddeleri temin ettiği kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tetik Operasyonu” kapsamında 24 yaşındaki isminin baş harfleri V.A.’nın kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ile 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 29 yaşındaki isminin baş harfleri O.Y. tutuklandı.

Polis, mahkemeye verdiği şahadetinde, 14 Ağustos’ta, saat 15.20’de, zanlı V.A.’nın tasarrufunda kanunsuz ateşli silah olduğu bilgisini aldıklarını, zanlının aynı gün Gazimağusa’da Çanakkale Bölgesi’nde motosikleti ile seyir halindeyken tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan arama sonucunda motosikletin arka kısmında, sepet içerisinde bulunan deri çantada, bir poşet ve çoraplara sarılı halde 3 adet 7.65 çapında tabanca ve 94 mermi bulduklarını anlattı. Polis, zanlının konu tabanca ve mermileri zanlı O.Y.’den aldığını itiraf ettiğini ve konu zanlının da tutuklandığını söyledi. Meselenin yeni başladığına dikkat çekerek mahkemeden süre talep etti. Yargıç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

