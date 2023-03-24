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Motor sürücüsü bordür taşlarına çarpıp takla attı

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Motor sürücüsü bordür taşlarına çarpıp takla attı
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Yeşilköy-Yenierenköy Anayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki motosiklet sürücüsü Marion Buckmuller yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.20 sıralarında Marion Buckmuller (K-53), yönetimindeki FN 054 plakalı motosiklet ile Yenierenköy’den, Yeşilköy’e doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu, anayol üzerindeki çembere geldiği zaman kontrolünü kaybederek, bordür taşlarına çarpıp, çember içerisinde takla attı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
 
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