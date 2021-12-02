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Mağusa’da ‘Rüzgâr’ operasyonu

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Polisin Mağusa’da düzenlediği “Rüzgâr” operasyonunda 25 gr kokain ve 10 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi

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Mağusa’da ‘Rüzgâr’ operasyonu
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Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri aldıkları bir bilgiyi değerlendirip geçtiğimiz gün  düzenledikleri ve Rüzgâr ismini verdikleri operasyonda tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde ve Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde bulunan isminin baş harfleri Ö.U’yu tutuklayarak tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelere ve bir adet hassas teraziye el konuldu. 
Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.
Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Nurettin Enginel’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 30.11.21 tarihinde aldıkları bilgi ışığında bir apartmanın 3 numaralı dairesinde kalmakta olan zanlının ikametgahında ve huzurunda arama emri gereğince arama yapıldığını belirtti.
Polis, yapılan aramada ikametgahın salon odasında metal bir Vazo içerisinde küçük sarı renk poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 gr ağırlığında madde, yatak odasındaki dolapta telefon kutusu içerisinde Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan ve birer gr olmak üzere 10 adet şeffaf naylon parçasına sarılı toplam 10 gr ağırlığında madde ile uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirti.
Meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında emarelerin uzmana gönderilecek olduğuna dikkat çeken polis, tahkikatın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.
 
 
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