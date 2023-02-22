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LTB'ye ait kepçe yandı

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LTB'ye ait kepçe yandı
Lefkoşa Sanayi Bölgesinde akşam üzeri LTB'ye ait iş aracında meydana gelen yangın bölgede panik yarattı. 

Polisten verilen bilgiye göre, yangın, bugün saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesine ait şantiye alanı içerisinde park halinde bulunan belediyeye ait kepçede muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu kepçenin motor ve kabin bölümü yanarak hasar gördü.  
 
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